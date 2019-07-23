السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين
أعلن برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة المكتسب «الإيدز» عن إصابة نحو 160 ألف طفل ومراهق بالفيروس على مستوى العالم خلال 2018.
وأوضح البرنامج الأممي في مؤتمر عالمي بالمكسيك أنه على الرغم من أن عدد الإصابات الجديدة بالإيدز بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و14 عاما انخفضت بقوة في البداية منذ 2010، إلا أن المستويات تغيرت خلال الأعوام الماضية، حيث لم يحقق الهدف المنشود من الأمم المتحدة بألا يتجاوز عدد الإصابات بين الأطفال والمراهقين 40 ألف إصابة فقط في 2018.
وقالت مديرة المشروع جونيلا كارلسون «الإخفاق في تحقيق الأهداف المنشودة 2018 من أجل الحد من عدد الإصابات يعد شيئا محبطا ومخيبا للآمال، ويتعين علينا اتخاذ إجراء سريع من أجل عكس هذا الوضع واستعادة الالتزام بإنهاء وباء الإيدز بالنسبة للجيل القادم».
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 160 ألف طفل بالإيدز خلال 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.