إصابة 160 ألف طفل بالإيدز خلال 2018

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

أعلن برنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس نقص المناعة المكتسب «الإيدز» عن إصابة نحو 160 ألف طفل ومراهق بالفيروس على مستوى العالم خلال 2018.

وأوضح البرنامج الأممي في مؤتمر عالمي بالمكسيك أنه على الرغم من أن عدد الإصابات الجديدة بالإيدز بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و14 عاما انخفضت بقوة في البداية منذ 2010، إلا أن المستويات تغيرت خلال الأعوام الماضية، حيث لم يحقق الهدف المنشود من الأمم المتحدة بألا يتجاوز عدد الإصابات بين الأطفال والمراهقين 40 ألف إصابة فقط في 2018.

وقالت مديرة المشروع جونيلا كارلسون «الإخفاق في تحقيق الأهداف المنشودة 2018 من أجل الحد من عدد الإصابات يعد شيئا محبطا ومخيبا للآمال، ويتعين علينا اتخاذ إجراء سريع من أجل عكس هذا الوضع واستعادة الالتزام بإنهاء وباء الإيدز بالنسبة للجيل القادم».