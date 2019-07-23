وفاة 6 بانهيارات أرضية في نيبال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم أمس، إثر انهيارات أرضية في قرية جبلية بنيبال، بعد هطول أمطار موسمية غزيرة.

وقال مفتش الشرطة النيبالي رابيندرا خادكا، إن الانهيارات الأرضية طمرت 5 منازل في قرية ساتيافاتي في منطقة جولمي، مضيفا لقد انتشلنا 6 جثث ومازال هناك 6 أشخاص آخرين في عداد المفقودين.