أسنان بشرية عمرها 60 عاما في نيوزيلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولنجتون

تعرض عمال هدم وإزالة بأحد مواقع البناء في نيوزيلندا، لمشهد مخيف عندما اكتشفوا أسنانا بشرية بكميات كبيرة في الموقع أثناء عملهم يعود عمرها إلى نحو 60 عاما.

وأوضح موقع «ستاف» الالكتروني المحلي أمس أن العمال الموجودين في أحد المواقع داخل مدينة إنفيركارجيل، بالقرب من الطرف الجنوبي لجزيرة ساوث آيلاند النيوزيلندية، اكتشفوا وجود نحو 1000 سن، في وقت سابق من العام الحالي.

وقال عالم الآثار في هيئة التراث النيوزيلندي المعنية بحماية المواقع الأثرية والتراثية الدكتور ماثيو شميت «اتضح أن الأسنان تخص طبيب أسنان كان يعمل في العقار في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي»، مضيفا «لقد كان اكتشافا غير عادي تماما، ولم أشهد مثل ذلك من قبل، كمية كبيرة من الأسنان».