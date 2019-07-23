سجن ألماني 7 سنوات حاول قتل ابنته المريضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ترير (ألمانيا)

قضت محكمة ألمانية بسجن رجل لمدة سبعة أعوام وستة أشهر بسبب شروعه في قتل ابنته المصابة بمرض عضال.

ورأت محكمة مدينة ترير أمس أن المتهم 63 عاما مذنب بتهمة الشروع في القتل والتسبب في إصابات جسدية خطيرة.

Advertisements

وكان الرجل أصاب ابنته بجروح خطيرة عقب تسديده طعنات بسكين، ثم حاول بعد ذلك قتل نفسه.

وتعاني الابنة 36 عاما من مرض في العين غير قابل للشفاء يتسبب في إصابتها بالعمى في مراحل متقدمة، كما تعاني الابنة من نوبات خوف وفزع.

وفيما كان الرجل يعتني بابنته المريضة على نحو مكثف منذ سنوات، اعترف المتهم في بداية المحاكمة بمحاولته قتل ابنته للقضاء على معاناتها.