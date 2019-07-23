بداية العام الدراسي 1441 – التقويم المدرسي كامل 2019 المملكة العربية السعودية

بداية العام الدراسي 1441 والتقويم المدرسي كامل، حيثُ يارغب الطلاب والطالبات في محافظات المملكة العربية السعودية، الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – القصيم – الشرقية – عسير – تبوك – حائل – الحدود الشمالية – جازان – نجران – الباحة – الجوف، من التعرف على مواعيد الدوام الرسمي، وذلك للاستعداد جيداً لخوض المرحلة الدراسية الجديدة عن طريق المذاكرة الجادة التي تكفل التحصل على أعلى الدرجات في الاختبارات.

بداية العام الدراسي 1441

موعد بداية العام الدراسي في السعودية سيكون يوم الأحد 2 محرم 1441 هـ – الموافق 1 سبتمبر 2019 م الصادر رسميا من موقع وزارة التعليم، وبذلك فإنه باقي باقي على بداية العام الدراسي عدد ليس بكثير من الأيام.

التقويم الدراسي الجديد 2019 السعودية

فيما وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية العديد من الأحكام وفقًا للائحة التعليمية الجديدة وسلم الرواتب والوظائف في المؤسسات التعليمية قبل عودة المعلمين 1440 1441، ومن ضمن تلك الأحكام مراجعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من قبل الجهات ذات الدعم، بالإضافة إلى ضبط الكثافة في الفصول.

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تعرف على متى موعد بداية العام الدراسي 2019 في العراق

تقويم الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١

للتعرف على التقويم الدراسي 2019 السعودية الذي اعتمده وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ ستجده بالجدول أسفله:

الموضوع التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 1441/01/02 2019/09/01 إجازة اليوم الوطني 1441/01/24 2019/09/23 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1441/04/25 2019/12/22 بداية إجازة منتصف العام 1441/05/07 2020/01/02 بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1441/05/24 2020/01/19 بداية اجازة عيد الفطر 1441/09/14 2020/05/07 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 1441/10/08 2020/05/31 بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني 1441/10/10 2020/06/02 بداية إجازة نهاية العام 1441/10/19 2020/06/11

ومن خلال تلك السطور تعرفنا على التقويم الدراسي ١٤٤١ بعد الأمر الملكي، وذلك في والروضات والمدراس والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية للطلاب والطالبات والمعلمين والإداريين.