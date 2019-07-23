، "الصحة" تعلن نتائج تحقيقات ما حدث في مستشفى محايل وتؤكد: لا خلاف بين الممرضة والطبيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة نتائج التحقيقات فيما حدث بمستشفى محايل العام مؤكدة بأن التحقيقات ‏كانت باهتمام ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير ومعالي وزير الصحة، واستمع من خلالها الفريق المكلف بالتحقيق إلى جميع الأطراف المعنيين.

‏وأوضحت الوزارة أن الطبيب الذي ظهر في الفيديو متخصص في الأشعة، وخلال تأدية عمله وصلت إليه حالات حرجة جداً ناجمة عن حادث مروري تتطلب التشخيص العاجل لإنقاذهم.

‏وقالت الوزارة إنه في هذه الأثناء قام مرافق أحد المرضى الذين ينتظرون دورهم ولم تكن حالتهم حرجة بالتهجم على الطبيب لفظياً ومحاولة الاعتداء، رغم التوضيح له بأن الأولوية للحالات الحرجة وعند ذلك توجهت الممرضة لاستدعاء الأمن، ولكن بعد تراجع المرافق أبلغها الطبيب وبشكل عاجل جداً بالعودة لتساعده على إكمال تشخيص المصابين.

‏وأكدت الوزارة على أن نتائج التحقيق أثبتت عدم وجود أي خلاف بين الممرضة والطبيب حسب أقوال الممرضة، وقد تم إحالة المرافق للنيابة العامة بسبب محاولة الاعتداء على الطبيب.