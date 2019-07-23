، "أبو راشد": إقامة دعوى قضائية ضد "الجزيرة" ووسائل إعلام تركية لدى المحكمة الأوروبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب اتهامات وإساءات تجاه الوطن وولاة الأمر بشأن قضية "مقتل خاشقجي

عبدالحكيم شار- الخليج 365- الرياض: أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، أنه تمت إقامة دعوى قضائية ضد قناة "الجزيرة" القطرية، ووسائل إعلام تركية، لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ بسبب ما أقدمت عليه من اتهامات وإساءات تجاه الوطن وولاة أمرنا، بشأن قضية مقتل خاشقجي، رحمه الله.

وتفصيلًا: كتب "أبو راشد" تغريدات من حسابه بتويتر حول ذلك قائلًا: "أقام موكلي الدكتور أحمد بن عبدالرزاق البوقري بصفته الشخصية كمواطن سعودي؛ دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة (القطرية) وبعض وسائل الإعلام (التركية)، لدى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية".

وأَردف: "لما أقدمت عليه تلك القنوات والصحف من اتهامات وإساءات تجاه الوطن وولاة أمرنا، بشأن قضية مقتل الأستاذ جمال خاشقجي -رحمه الله-، ودون تقديم أي أدلة تثبت اتهاماتهم ومزاعمهم التي لم ينتج عنها سوى كيل الإساءات فقط لا غير".

وأضاف: "مما يعد انتهاكات جسيمة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث تمت المطالبة بإدانة تلك الوسائل، وإلزامهم بتقديم الاعتذار علنًا".

وأشار المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، إلى أن "الإجراءات تمت مباشرتها منذ أشهر بإشراف الدكتور أحمد البوقري، إلى أن تم قيد القضية باسمه، وجارٍ تحديد مواعيد جلساتها، علمًا أنه ومن منطلق واجبنا الوطني وولائنا لولاة أمرنا؛ كان الرد عمليًّا، وتسجيل هذا الموقف، حمى الله مملكتنا ومليكنا وولي عهده، وأيدهم بنصره".

