، الزعيم الكوري يتفقد غواصة نووية بنيت برعايته الشخصية ،

محمد بن مسعود - الدمام - موعد تشغيلها قريب وستنشر قبالة الساحل الشرقي لبيونغ يانغ

تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، غواصة بنيت حديثًا، مما قد يكون مؤشرًا على استمرار تطوير برنامج الصواريخ الباليستية التي تطلق من غواصات.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم (الثلاثاء)، بأن "كيم" تفقد أنظمة التشغيل والبيانات الفنية والأسلحة القتالية للغواصة التي بنيت برعايته الشخصية وستعمل في المياه الواقعة قبالة الساحل الشرقي.

وأضافت أن موعد تشغيل الغواصة قريب، ولم تصف الوكالة أنظمة أسلحة الغواصة، ولم تشر إلى موعد تفقدها وفقًا لـ"رويترز".

وتملك كوريا الشمالية أسطولاً كبيرًا من الغواصات، لكن هناك واحدة فقط تجريبية تُعرف بقدرتها على حمل صاروخ باليستي.

من جهتهم، رجح محللون أنه يبدو من حجم الغواصة الجديدة أنها مصممة لحمل صواريخ في نهاية الأمر.

ومن جانبه، قال أنكيت باندا من اتحاد العلماء الأمريكيين الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا: ”يمكننا أن نرى بوضوح أنها غواصة ضخمة جدًا، أكبر بكثير من الحالية والمعروفة جيدًا لدينا منذ 2014“.

وأضاف: "القصد السياسي الذي أراه واضحًا من وراء هذا هو أن هذه أول مرة يتفقد فيها نظامًا عسكريًا مصممًا بوضوح لحمل ونقل أسلحة نووية منذ عرض عسكري فبراير 2018“.

واعتبر "باندا" هذا نذيرا بضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع المهلة التي حددها كيم جونج أون لحدوث تغيير في السياسة الأمريكية والتي تنتهي بنهاية العام.