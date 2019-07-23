محمد بن مسعود - الدمام - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في نيوم اليوم دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك. وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها. حضر اللقاء: الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر. 23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 08:06 PM Advertisements ولي العهد يستعرض تطورات الأحداث مع رئيس الوزراء اليمني ولي العهد يستعرض تطورات الأحداث مع رئيس الوزراء اليمني التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في نيوم اليوم دولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك. وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها. حضر اللقاء: الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر. الكلمات المفتاحية ، ولي العهد يستعرض تطورات الأحداث مع رئيس الوزراء اليمني ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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