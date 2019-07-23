، بدء تطبيق نظام "البصمة" على منسوبي المراكز الصحية الداخلية في ينبع ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع المراجعين

أنهت إدارة القطاع الصحي بمحافظة ينبع، تركيب أجهزة البصمة؛ لضبط داوم الموظفين والكادر الطبي والصحي بالمراكز الداخلية بالمحافظة؛ حيث خصص جهاز بصمة للرجال والنساء بالمراكز الداخلية؛ منها مركز البندر والأربعين والصريف والشرقية واللاقيفة والعصيلي.

ويأتي تركيب أجهزة البصمة في إطار حرص وزارة الصحة على تقديم أرقى الخدمات الصحية لجميع المراجعين، وفي جميع المواقع التابعة للقطاع، ويواكب تطلعات وزارة الصحة، تزامنًا مع رؤية المملكة 2030 في جانب التعاملات الإلكترونية.

وكان نظام البصمة قد حقّق نجاحًا كبيرًا في قطاع صحة ينبع ومستشفى ينبع العام، الذي تم تطبيقه فيها، ومن المقرر أن يطبق في جميع المراكز الخارجية بالمحافظة، محققًا نجاحًا كبيرًا خلال الفترة السابقة على مستوى العديد من القطاعات الحكومية والخاصة.

وقال مدير إدارة القطاع الصحي بمحافظة ينبع عبدالرحمن الميلبي، لـ"الخليج 365": إنه تقرر اعتماد البصمة في إثبات حضور وتواجد جميع منسوبي المراكز الداخلية، مشيرًا إلى أن النظام عالي الدقة والكفاءة ويتميز بمواكبة تطلعات "الصحة"، تزامنًا مع رؤية المملكة 2030 في جانب التعاملات الإلكترونية.

وأكد "الميلبي" أن نظام البصمة يعمل على تسجيل الحضور والانصراف والاستئذان؛ مما يتيح للإدارة المعنيّة المتابعة في القطاع بالحصول على تقارير إلكترونية في وقت قياسي، مشددًا على أنه لا تهاون في خدمة المريض.

وأشار إلى الحرص على اتخاذ واعتماد جميع الإجراءات الإلكترونية التي تضمن تقديم الخدمة الصحية بالشكل المطلوب، وذلك في إطار الحرص على تقديم أرقى الخدمات الصحية لجميع المراجعين بالمواقع التابعة للقطاع الصحي بالمحافظة.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتركيب أجهزة الحضور والانصراف لموظفي إدارة القطاع الصحي ومستشفى ينبع العام، وتتم الآن متابعتها بشكل إلكتروني بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة عبدالحميد الصبحي.