، الفائز بالمركز الأول بالعالم يشارك بـ"عسل الباحة" وصاحب 4000 خلية يشيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - المهرجان يواصل فعالياته ويضم أكثر من ثلاثين عارضاً

يواصل مهرجان العسل الدولي في نسخته 12 بمنطقة الباحة، فعالياته المنوعة، حيث يضم المعرض أكثر من ثلاثين عارضاً يعرض فيها 30 نحالاً من كبار النحالين بالمملكة منتجاتهم، من ضمنهم الفائز بالمركز الاول بالعالم.

وقال النحال سمير الزهراني مالك مناحل الجوري: توجد أنواع مختلفة من أجود أنواع العسل مثل السدر والطلح والسمر والسلم والضهيان وكداد والصيفي والسحاة والبرسيم والربيعي والحمضيات والطلح وغيرها.

وأشار النحال "الزهراني" الذي شارك في مهرجان العسل الدولي منذُ بدايته حتى موسمه الحالي، بأنه يعرض أيضاً منتجات النحل الأخرى غير العسل منها صمغ النحل "البروبوليس"، وحبوب اللقاح، وشمع النحل، والغذاء الملكي.

وأضاف يحيى بن طيران (24 عاماً) ويملك أكثر من 4000 آلاف خلية نحل يشرف عليها بنفسه، ويشارك في العديد من المهرجانات والفعاليات داخل الباحة وخارجها أنه تعلم مهنة تربية النحل مع والده -رحمه الله- منذ الصغر حيث لازمه في تنقلاته بين مناطق المملكة باحثاً عن مراعي النحل، مشيراً إلى أنه تعلم من والده الكثير من طرق تربية النحل وإنتاجه.

وأشار إلى أن تربية النحل مشروع من المشاريع المربحة، بناءً على كمية الطلب الذي تشهده منتجات النحل داخل المملكة وخارجها، والعمل الذي يقوم به مربي النحل ليس بالهين حيث يتطلب منه اهتماماً ومتابعة تبدأ في اختيار خلايا النحل الجيدة وتحديد المكان الذي يضع فيه هذه الخلايا التي تتطلب البحث عن المناطق الطبيعية الجاذبة.

وقال يحيى بن طيران: أنصح الشباب بالانخراط في مثل هذه المهن التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، الهادفة في مضامينها إلى تشجيع الشباب على خوض تجارب جادة فيما يتعلق بالتجارة والعمل في مجال الاستثمار والاقتصاد، مؤكداً أن جمعية النحالين بالباحة لها الدور للنّهوض بتربية النحل وتنظيم أمور النّحالين المهنية وتوجيههم نحو الطّرق المثلى.

ويؤكد حمدان بن مسفر، وهو من أشهر مربي النحل بالمنطقة الجنوبية وله خبرة واسعة بالمجال وحازت منتجاته على شهادات في عدة مهرجانات ومسابقات دولية ومنها جائزة المركز الاول على مستوى العالم ( Honey Awards ) أن هناك أنواعاً عديدة من الأعسال ومن أبرزها عسل قتاد والذي يوجد بالقرب من محافظة بيشة ويعد صنف قتاد من الأنواع المطلوبة للمتسوقين والمستهلكون والزوار وهو سلس جداً وطعمه ناعم معتدل، فاتح اللون يميل للأصفر، ونادر الإنتاج، وتبلوره بطيء، وإننا نوفر عسل القتاد بمهرجان العسل الدولي بالباحة رغبة لزوار ومحبي عسل قتاد.

وأوضح النحال أحمد منصور الألمعي أن العسل الجبلي يستخرج من الجبال أو الكهوف أو المغارات الجبلية وهو من النحل البلدي أو النحل المسمى بالقزم أو النحل الإندونيسي أو المهاجر، وهذا العسل يعتبر من الأعسال الممتازة، وهناك من يبحث عنه. وللاطمئنان فهو عسل خالٍ من الغش، ويبالغ في سعره.

وقال النحال الألمعي والذي يعمل في مهنة النحل منذ أكثر من 40 عاماً إن عسل النحل القزم أو الإندونيسي عسله يوجد بأغصان الأشجار ويتم عرضه بالمهرجان حالياً، وهو على شكل أسطواني مختلف الأحجام والوزن.

وأشار إلى المهرجانات تسوق للعسل البلدي في جميع أنحاء المملكة وهي فرصة لعرض أجود أنواع العسل على مستوى المملكة، كما أن جمعية النحالين بالباحة أثبتت نجاح تسويق المنتج الوطني من خلال مهرجان العسل الدولي والذي تنظمه سنوياً موضحاً انه الخليج 365 وان شارك في العديد من المهرجانات والفعاليات.

من جهتهم، أشاد رئيس ونواب وأعضاء اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بمهرجان العسل الدولي الثاني عشر بمنطقة الباحة، وذلك خلال جولتهم بمقر المهرجان، مبدين إعجابهم بما يتمتع به المهرجان من صدى واسع.

وقال رجل الأعمال حمد الشويعر نائب رئيس غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية: "اطلعت على أجنحة المهرجان ووجدت ترتيباً وتنظيماً رائعين وأشكر القائمين عليه".

ونوه رجل الأعمال ماجد محمد الشلهوب عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف وعضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض بمثل هذه المهرجانات المثالية والتكاملية التي تتسم بالتنوع والمثالية.

وقال نزار الحركان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة: "سررت بما شاهدت من تنظيم للمهرجان، وكذلك وجود المتسوقين داخل المهرجان دليل على تميزه".

بدوره أكد المهندس سعود الصالح نائب رئيس اللجنة العقارية أن المهرجان تميز بالحضور والزوار وكذلك اهتمام القائمين عليه، فيما قال نائب الرئيس ياسر إبراهيم أسعد: مثل هذه المهرجانات التي تساعد على الجذب السياحي وكذلك المتسوقين وإنني أشيد بالقائمين على مهرجان العسل وعلى رأسهم الدكتور أحمد الخازم.

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