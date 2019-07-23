محمد بن مسعود - الدمام - خلال تسليم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي "أولادي لمّا شافوا الشقة.. أقسم بالله فرحوا"، بهذه العبارة استهل مواطن حديثه عقب تسلمه لمسكنه من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة (جمعية كهاتين)، والذي تم توفيره من "الإسكان التنموي" بوزارة الإسكان. مشاهد فرح وعبارات شكر وحديث عن أمنيات تحققت، ضمها مقطع فيديو تم نشره عبر حساب الجمعية بتويتر أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر. الأسر في الفيديو عبرت عن سعادتها الغامرة بهذه المناسبة، حيث ذرفت مواطنة دموع الفرح بعد تسلمها للمسكن فيما أقسم مواطن على فرحة أبنائه. يشار إلى أن الفيديو رصد كذلك فرحة أطفال الأسر خلال لحظات دخولها للمساكن الجديدة. 23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 07:35 PM خلال تسليم دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي Advertisements شاهد.. دموع الفرح تستقبل مفاتيح السكن لأسر محتاجة في مكة المكرمة شاهد.. دموع الفرح تستقبل مفاتيح السكن لأسر محتاجة في مكة المكرمة "أولادي لمّا شافوا الشقة.. أقسم بالله فرحوا"، بهذه العبارة استهل مواطن حديثه عقب تسلمه لمسكنه من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة (جمعية كهاتين)، والذي تم توفيره من "الإسكان التنموي" بوزارة الإسكان. مشاهد فرح وعبارات شكر وحديث عن أمنيات تحققت، ضمها مقطع فيديو تم نشره عبر حساب الجمعية بتويتر أثناء تسليم دفعة جديدة من المساكن للأسر. الأسر في الفيديو عبرت عن سعادتها الغامرة بهذه المناسبة، حيث ذرفت مواطنة دموع الفرح بعد تسلمها للمسكن فيما أقسم مواطن على فرحة أبنائه. يشار إلى أن الفيديو رصد كذلك فرحة أطفال الأسر خلال لحظات دخولها للمساكن الجديدة. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. دموع الفرح تستقبل مفاتيح السكن لأسر محتاجة في مكة المكرمة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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