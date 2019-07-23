الكاتب إدريس الدريس يكشف مضمون حديثه مع الملك خلال لقاء الإعلاميين

كشف الكاتب الصحفي إدريس الدريس عما قال له خادم الحرمين الشريفين في حديثه معه في نهاية لقائه بالإعلاميين قبل أسبوعين، مبيناً أن الملك سلمان بن عبدالعزيز سأله عن والده الأديب عبدالله بن إدريس.

وأضاف الكاتب في مقال بعنوان “سألونني: وش قال لك الملك سلمان؟” نُشر في صحيفة “عكاظ”، أن خادم الحرمين كان يغادر مودعا الحضور من الإعلاميين الذين حضروا للقاء معه، وأثناء مروره رمقه ووجه الكلام له، وعندما اتجه الكاتب نحوه سأله عن صحة والده الأديب عبدالله بن إدريس.

وتابع الدريس، عقب ذلك عرّج الملك إلى الحديث عن العصا التي يحملها، وأن أهل المملكة كانوا يستخدمونها للتوكؤ عليها لوعورة الطرق حينها، لكن الآن لم تعد هناك حاجة لها بعد أن أصبحت الطرق معبدة، في إشارة ذكية من الملك للتطور الذي شهدته المملكة منذ توحيدها وحتى الآن.