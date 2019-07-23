خالد الفيصل يدشن حملة “الحج عبادة وسلوك حضاري”

دشن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الثلاثاء)، الحملة الإعلامية التوعوية (الحجّ عبادة وسلوك حضاري). وتضم الحملة الإعلامية في نسختها الثانية عشرة أربع مراحل تشارك في تنفيذها 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاصّ.
وتتمثل المرحلة الأولى في استقبال الحجاج واستشعار شرف خدمتهم، وتستهدف سكان مكة والعاملين في موسم الحجّ، أما المرحلة الثانية فتهدف للتوعية بأهمية تصريح الحج وعواقب عدم إصداره، وتستهدف المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون. أما المرحلة الثالثة فتركز على توعية الحجاج بالسلوكيات السلبية خلال تأدية الفريضة، في حين تهدف المرحلة الرابعة لشكر العاملين في موسم الحج والحجاج على التزامهم بالتوجيهات.
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