النيابة العامة توضح عقوبات جرائم إنشاء ونشر المواد الإباحية وأنشطة الميسر

أكّدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن السلوكيات المتعلقة بجريمة إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية.

وذكرت النيابة أن العقوبات المقررة هي السجن لمدة تصل لـ5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه ومصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها. ويأتي ذلك وفقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث يحظر إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالأداب العامة أو نشرها أو ترويجها.