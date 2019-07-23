العقوبة المتوقعة لناشل مسنة وتعريض حياتها للخطر بالرياض

عقب تمكن شرطة الرياض من ضبطه ، توقعت مصادر أن يتم الحكم بالسجن مدة ما بين 2- 5 سنوات والجلد ما بين 300- 800 جلدة في قضية الشاب المعتدي بنشل مسنة بطريقة مروعة وتسببه في وقوعها على الأرض وتعرضها للإصابة، فضلاً عن تعريض حياتها للخطر.

وكان أظهر مقطع فيديو متداول خلال الأيام الماضية، قيام شاب يقود سيارة بسرقة ونشل امرأة بطريقة مروعة وهي تسير في أحد شوارع حي الشفا جنوب الرياض، ما تسبب بسقوطها وارتطامها في الأرض.

بدورها تمكنت شرطة الرياض، من كشف هوية المتهم والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى ايقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.