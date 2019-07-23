كشفت مصادر لصحف محلية أن الهيئة العامة للنقل ألزمت السائقين بتركيب 5 كاميرات مراقبة توزع في اتجاهات عدة بالسيارة، وذلك وفقآ للآئحة الجديدة. وعن هدف الهيئة، أوضحت المصادر أن الهيئة تهدف من تركيب الكاميرات معرفة سير الرحلة، ومنع سائقي المركبات من اتخاذ طرق أطول خلال الرحلة للحصول على أجرة أعلى.

كما اشترطت اللآئحة ربط الكاميرات بنظام DVR لسيارات الأجرة العامة والعائلية وأجرة المطار؛ لتسجيل وحفظ الرحلات لمدة ستة أشهر.

ويأتي ذلك مع إلزام الشركات ونظام توجيه المركبات بتركيب جهاز تتبع في كل مركبات الأجرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلزام مركبات الأجرة عبر التطبيقات الذكية بتركيب كاميرات مراقبة بالسيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.