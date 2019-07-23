«الخدمة المدنية» تشرح التحول الرقمي أمام الملتقى العربي الثالث لقيادات المستقبل

شاركت وزارة الخدمة المدنية، في الملتقى العربي الثالث لقيادات المستقبل «قيادات المستقبل والحكومة الذكية»، الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة.

ومثل وزارة الخدمة المدنية بالملتقى وفد مكون من مدير عام التحليل الذكي ودعم القرار أحمد العبدالله، ومدير عام الخدمات الإلكترونية المهندس أحمد الأحمد.

وقدَّم الوفد ورقة عمل حول رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي بوزارة الخدمة المدنية، تناول فيها المبادرات والمشروعات التي أطلقتها الوزارة للتحول الرقمي، وتأسيس البيئة الإدارية والعملية له بما يتفق مع منطلقات روية المملكة 2030 وبرنامج التحول الرقمي.

واستعرض الوفد أبرز التحديات والمتطلبات التي ترافق عملية التحول الرقمي وأهم السياسات والإجراءات التي اتخذتها «الخدمة المدنية» ممثلة في وكالة الوزارة للتحول الرقمي؛ من أجل تحقيق هذا التحول وإرساء دعائم الحكومة الذكية وتفعيل دور القيادات البشرية بها عبر تفعيل ثنائية الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير مواهبه وقدراته وصناعة قادة المستقبل وتنفيذ متطلبات التحول الرقمي في بيئة العمل الحكومية.

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ويسعى الملتقى لتنمية مهارات القيادات وتعزيز قدراتهم لتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتكيف مع متطلبات الحكومة الذكية؛ سعيًا للارتقاء بمستوى أداء المؤسسات؛ بما يحقق تطلعات المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم.

كما يتم استعراض الخبرات والتجارب العالمية والعربية في مجال اختيار وتنمية مهارات وإدارة أداء وتحفيز قادة المستقبل؛ للوصول للهدف الشامل والمتمثل في إرساء دعائم التنمية الإدارية الكاملة في البلدان العربية ومواصلة الجهود الرامية لاستكمال مسيرة الارتقاء بواقع التنمية الإدارية في العالم العربي عبر الجهود المشتركة للأعضاء.

ويأتي في مقدمة الدول العربية، المملكة العربية السعودية ومالها من دور رائد في دعم جهود وسياسات المنظمة العربية للتنمية الإدارية تجسيدًا لتوجيهات وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في دعم التعاون العربي المشترك الفعال لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في بلدان العالم العربي وفي مقدمتها التنمية الإدارية.