بالصور.. أمانة الطائف تدعم أعمال الإنارة التجميلية بمداخل ومخارج المحافظة

نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشروعات «الإدارة العامة للتشغيل والصيانة» اليوم الثلاثاء، أعمال إنارة تجميلية بمواقع متعددة بمداخل ومخارج المحافظة.
وشملت أعمال الإضاءة كوبري الحلقة وكوبري فندق الانتركونتيننتال وكوبري الأمير محمد، وذلك ضمن برنامج الأمانة لتحسين المظهر للشوارع والطرق.
وأوضحت أمانة الطائف، أنها تعمل حاليًا في عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وإزالة المشوهات البصرية، وشملت أعمال إعادة الطلاء والرسم الجرافيتي والإضاءات التجميلية للكباري والشوارع، وزراعة شتلات الورود والأزهار بالجزر الوسطية للشوارع.
وكذلك تكثيف أعمال رفع المخلفات والمتروكات، وتحسين واجهات المحلات التجارية بالتعاون مع الملاك.
يُذكر أن أمانة الطائف حسنت مدخل الطائف للقادمين من طريق الهدا؛ حيث نفذت مشروعًا جماليًا جديدًا «محور النور»، ولدى الأمانة عدد من الأعمال والبرامج الداعمة لجهود تحسين المشهد الحضري سيتم تنفيذها تباعًا خلال الأيام المقبلة.
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