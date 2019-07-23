«الصحة»: الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولا توجد حالات وبائية أو أمراض محجرية

أكدت وزارة الصحة أن الوضع الصحي بين الحجاج مطمئن؛ لافتة إلى أنه لم تُسجَّل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية.

وقالت الوزارة، إن النواحي الوقائية للحجاج تأتي في مقدمة أولوياتها، وهي تُتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميًّا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.

وأشارت «الصحة» إلى اتخاذها العديد من الإجراءات الاحترازية، ومنها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية، وتم تعميمها على كل الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج، إضافة لتفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج.

وأوضحت أن عدد القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية بلغ من 1 ذو القعدة حتى الآن ( 666.045 ) حاجًا، فيما بلغت النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات الوقائية حتى تاريخه (88.5%) للحمى الشوكية و( 80.5 %) للحمى الصفراء و( 89.8%) لشلل الأطفال‏.