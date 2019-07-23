بالصور.. جولات ميدانية لـ«الأمر بالمعروف» على المراكز التجارية بالرياض

تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، بجولات ميدانية في الأسواق والمجمعات التجارية، وذلك ضمن خطتها لموسم الإجازة الصيفية لهذا العام 1440هـ.

وقال المدير العام لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، إن خطة عمل أعضاء الهيئة بالمنطقة هذه الأيام تشمل تغطية الأسواق والمجمعات التجارية بالإضافة إلى الحضور في المهرجانات والفعاليات الموسمية بمدينة الرياض، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الشيخ الحسين، أن الأعضاء الميدانيين يركزون دائماً على النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة.

وأشاد المدير العام لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض، بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.