ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في ضحايا حريق كيوتو

أجرى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وعبر ولي العهد، خلال الاتصال، عن تعزيته لرئيس الوزراء الياباني ولأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.