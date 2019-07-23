«بن لبدة» يسلِّم أول شهادة للزراعة العضوية لصاحب «حيد السنام» بالداير

سلم محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالمحافظة، المزارع أحمد فرح العليلي المالكي، أول شهادة للزراعة العضوية للبن بمحافظة الداير بنس مالك والمحافظات الجبلية، تمنحها الشركات المتخصصة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وحصل المزارع العليلي المالكي، على الشهادة، لمزرعته المعروفة بـ«حيد السنام» بدفا، وتمتاز بزراعة كمية وافرة من البن العربي الأصيل ومحصولات زراعية متعددة كالموز والمانجو وغيرها من الفواكه.

وأشاد محافظ الداير بجهود المزارعين الكبيرة التي يبذلونها للعناية بالبن والحرص البالغ للاهتمام به، مهنئا المزارع بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنهم على أتم الاستعداد لتقديم كل التسهيلات والدعم للمزارعين تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه.

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من جانبه، ثمن المزارع العليلي دعم محافظ الداير، لكل ما من شأنه المساهمة في تحفيز الزراعة والمزارعين في المحافظة.

بدوره، كشف مدير مكتب الخدمات الزراعية بالداير، سلمان العليلي، أن هناك مزرعتين ستصدر لهما الشهادة قريبًا، لافتا إلى أن الزيارات بدأت لـ6 مزارع أخرى تقدم أصحابها بطلب التحول للزراعة العضوية في «آل قطيل، آل سلمى، عثوان، خاشر، جبال الحشر، ووادي الجنية».

وأكد مدير مكتب الخدمات الزراعية بالداير، أن ما يميز مزارع محافظة الداير هو خلوها من المبيدات الكيماوية، مشيرًا إلى أن مكتب الخدمات للمحافظة يقدم كل التسهيلات للمزارعين من خلال زيارتهم في مزارعهم وتقديم الاستشارات والارشادات أو استقبالهم في المكتب ومنحهم كل الشروح اللازمة.