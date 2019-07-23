بالصور.. صحة الجوف تخصص مركزًا صحيًا في مدينة حجاج أبو عجرم

خصصت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، مركزاً صحياً في مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم، يعمل على مدار الساعة لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق البر.
وأوضحت صحة الجوف، أنه تم تخصيص 40 موظفاً بالمركز بين أطباء وتمريض وصيادلة, مضيفة أن المركز الصحي يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، كالعيادات العامة وعيادة الأمراض المزمنة وعيادة فحص السكر وكذلك عيادة التوعية الصحية.
وأشارت إلى أنه تم تجهيز العيادات بأجهزة فحص العلامات الحيوية وقياس نسبة السكر بالدم، وجهاز تخطيط القلب، وجهاز خاص بالربو وجهاز الصدمات الكهربائية، كما يقدم الخدمات العلاجية بتوفير الأدوية لجميع الحجاج المراجعين للمركز، كما تم تأمين سيارتي إسعاف لتحويل الحالات التي تحتاج إلى علاج متقدم.
وأضافت صحة الجوف أن المركز يقوم بفحص حالات الحجاج, وتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم, كما يقوم المركز بالتنسيق مع مستشفيات المنطقة بحال الحاجة لنقل المرضى, مشيرة إلى أن معدل المراجعين يومياً يتراوح ما بين 500 إلى 600 مراجع للمركز.
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