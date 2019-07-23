بالصور.. «أمير الجوف» يتفقد أحياء محافظة القريات والمستشفى العام

تفقد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم الثلاثاء، عددًا من أحياء وشوارع وطرق محافظة القريات، وذلك خلال زيارته التفقدية للمحافظة؛ للتأكد من اكتمال خدماتها.

كما زار الأمير فيصل بن نواف مستشفى القريات العام، وكان في استقباله مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن الشهراني، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات بالإنابة كريم الشراري، ومدير المستشفى الدكتور سعود العتيبي .

وتجول الأمير فيصل بن نواف في قسم جراحة القلب والقسطرة القلبية والعناية القلبية، واطلع على سير العمل في المشروعات المستقبلية والجاري تنفيذها حاليًا، مستمعًا من الدكتور الشهراني إلى شرح عنها؛ حيث أنجز ما نسبته 90% من مشروع مركز طب الأسنان وما نسبته 95% من مشروع المختبر المركزي وبنك الدم وما نسبته 45% من مشروع مبنى الطوارئ.

رافق الأمير خلال الجولة وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان والمستشار الخاص لأمير الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني ومحافظ القريات المكلف محمد بن شتيوي الجهني.