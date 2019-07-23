تزويد مدينة الحجاج بأبو عجرم بـ20 ألف سلة غذائية

أوضح رئيس الغرفة التجارية بمنطقة الجوف، المهندس ماجد معدي الرويلي، اليوم الثلاثاء، أن رجال الأعمال والشركات زودوا مدينة الحجاج بأبو عجرم بأكثر من 20 ألف سلة غذائية.

وقدم الرويلي شكره للقائمين على مدينة الحجاج، خلال زيارة له اليوم، على كل التسهيلات التي يقومون بها بخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا أن هذا غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الغالي.

وقال الرويلي، إن زيارته تأتي بتوجيهات من أمير منطقة الجوف لمعرفة احتياج مدينة الحجاج وتوفير كل الخدمات التموينية والغذائية لها، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك دعم متتالٍ من تجار منطقة الجوف، قائلا «قمنا بزيارة ميدانية إلى أغلب الشركات الكبرى بالمنطقة، وتعهدوا بتزويد المدينة بكل المتطلبات من المواد التموينية والغذائية ومن المرطبات».

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وأضاف الرويلي أن دورهم هو حث تجار المنطقة ورجال الأعمال على التبرع والتطوع ودعم المدينة بكل ما تحتاجه؛ حيث سيتم الدعم لأكثر من 20 ألف سلة غذائية.

وأشار الرويلي إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تزويد المدينة بالوجبات الكافية، موضحًا أن هذه السنة شهدت تزايدًا في عدد الحجاج عن الأعوام السابقة.

وفي ختام حديثه، قدم الرويلي شكره لمركز أبو عجرم والقائمين بوزارة الصحة وبلدية أبو عجرم وجميع الجهات الحكومية المعنية مبينًا أن غرفة الجوف لن تألُو جهدا بكل ما يخدم المنطقة وأبنائها، وأنها على أتم الاستعداد بالتعاون الكامل مع كل الجهات الحكومية.