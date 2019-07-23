الباحث الدوس يناقش العلاقة التفاعلية بين المجتمع والبيئة في كتاب جديد

صدر مؤخرًا أول كتاب أكاديمي يصدر في المملكة، من حيث المحتوى العلمي والمسمى، للباحث الاجتماعي الأكاديمي خالد بن محمد الدوس، بعنوان «علم اجتماع البيئة».

ويتحدث الكتاب عن العلاقة التفاعلية المتبادلة بين المجتمع ومكوناته: الأفراد والجماعات والمؤسسات الاجتماعية.. إلخ، وبين مظاهر البيئة وتنوعها الحيوي, في إطار دراسة اجتماعية بيئية ذات أبعاد ثقافية وتنموية واقتصادية وتربوية لفهم مكونات وآليات عملها, وطرق هيمنتها على سلوك وثقافة ووعي الفرد والأسرة والمجتمع.

وهذا المحتوى الثري يأتي منسجمًا مع رؤية المملكة 2030، كون التنمية المستدامة تعتمد على الموارد البيئية والمصادر الحيوية، كما يأتي ضمن مناهج ومقرر برنامج البكالوريوس بقسم الاجتماع في الجامعات السعودية التي تدرس تخصص علم اجتماع البيئة.

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ويمثل علم اجتماع البيئة أحد الفروع الحديثة لعلم الاجتماع العام, التي نشأت في مطلع عقد التسعينيات الميلادية من القرن العشرين, وجاء ظهور هذا الفرع الأصيل, حين أدرك العلماء الأوائل في علم الاجتماع أهمية طرح الأفكار والمبادئ والرؤى التي تدور حول طبيعة العلاقة بين المجتمع والبيئة.

فقد قدمت المنظورات السوسيولوجية تغيرات متباينة لطبيعة هذه العلاقة التفاعلية المتبادلة بين المجتمع ومكوناته, وبين النسق البيئي واتجاهاته الايكولوجية, وقد تمخضت عن هذه المعطيات العلمية ولادة علم اجتماع البيئة الذي جاء لدراسة علاقة البناء الاجتماعي (المجتمع) ومكوناته مع البيئة دراسة سوسيولوجية ذات أبعاد أيكولوجية.

الكتاب يقع في 325 صفحة، ويتكون من أحد عشر بابا، تدور معطياتها العلمية حول البيئة وعلاقتها بالمجتمع.