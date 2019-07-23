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البحرية السعودية تدشن أول زورقين سريعين من فرنسا غدًا

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تحتفل وزارة الدفاع متمثلةً بالقوات البحرية الملكية ، غدًا الأربعاء، بإنزال الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في مدينة شيربورغ الفرنسية.

ويحضر تدشين الزوارق، قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي, وعدد من المسؤولين العسكريين من الجانب السعودي والفرنسي.

وتشتمل الاتفاقية مع شركة CMN على تصنيع 39 زورقًا سريعًا، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

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