‪ بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يتبرع بمستلزمات طبية لوزارة الصحة الأردنية‬‬‬‬

تبرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «فرع الأردن»، بمجموعة من المستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الأردنية؛ للمساعدة في توفير العلاج الطبي للأشقاء الأردنيين والسوريين المستفيدين من خدمات الوزارة.

ويشتمل التبرع على 52 صنفًا طبيًا يتمثل بالسرنجات الطبية، والقساطل البولية، والمستلزمات الطبية الجراحية والكمامات، والمعقمات وأدوات الإسعافات الأولية، ومواد الخيوط الجراحية، بجانب معدات الاختبارات الطبية.

وجرى بيان تفصيلات هذا التبرع من قبل الدكتور بدر عبدالرحمن السمحان مدير فرع الأردن، ومساعد مدير مديرية صحة محافظة المفرق الدكتور محمد الخالدي .

وأعرب الدكتور الخالدي عن عميق امتنانه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على هذا التبرع السخي، والذي سيُساعد في ضمان تقديم خدمات جيدة للمرضى سواء كانوا من الأردنيين أو السوريين الذين يستفيدون من الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة الأردنية، خاصة مع الضغط الكبير الذي يقع على عاتق الوزارة.