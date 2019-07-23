السعودية اليوم / وزارة العمل تختتم ورش العمل الميدانية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

اختتمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية الاجتماعية في منطقة المدينة المنورة اليوم, ورش العمل الميدانية ضمن مشروع "المسح الديموغرافي والمنصة الإلكترونية للاحتياجات التنموية" الذي شمل المناطق الإدارية بالمملكة.

وتهدف ورش العمل التي أدارها مجموعة من خبراء التنمية المحليين مدعومة بخبرات دولية إلى تحديد أولويات الاحتياجات التنموية الاجتماعية من حيث الأهمية والانتشار وفق واقع كل منطقة وتنوع احتياجاتها، بالإضافة إلى مناقشة وتقييم إمكانيات وقدرات القطاع غير الربحي، والتعرف على أفضل الممارسات ذات الأثر الاجتماعي الكبير والاستفادة من التجارب الناجحة.

وتعد نتائج ورش العمل مدخلاً أساسياً للخارطة الحرارية والمنصة الإلكترونية التي سوف تنشر في نهاية هذا المشروع، بحيث تعكس الخارطة الحرارية واقع الاحتياج التنموي الاجتماعي في المناطق المختلفة.

وشارك في ورش العمل أكثر من ٢٥٠ مشاركا ومشاركة من المجالس المحلية بالمناطق والهيئة العامة للأوقاف ومراكز التنمية الاجتماعية ومجالس الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز الأحياء والمؤسسات الأهلية والجمعيات الأهلية المختلفة.

وأوضحت مستشارة وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون التنمية الاجتماعية، المشرفة على المشروع الدكتورة جواهر عبدالله آل مهنا, أهمية مشروع المسح الديموغرافي وأنه سيكون البوصلة لتوجيه القطاع غير الربحي للاحتياج المجتمعي الأكبر أثراً والأكثر فاعلية؛ وأن المشروع ضمن "مبادرة تمكين القطاع غير الربحي" لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة٢٠٣٠ وذلك من خلال تحديد المشروع للاحتياجات التنموية الاجتماعية ذات الأولوية وتشجيع القطاع غير الربحي للإسهام في تحقيقها ضمن التنمية الاجتماعية في المملكة.

وتأتي ورش العمل هذه ضمن المرحلة الثانية من مراحل المشروع كإحدى أدوات جمع البيانات وتحليلها وفق منهجية دولية لتحديد الاحتياج التنموي الاجتماعي.

مما يذكر أن ورش العمل بدأت الثلاثاء ٢ يوليو ٢٠١٩ واستمرت ٢١ يوماً بواقع ٣٠٠ ساعة عمل وشملت جميع مناطق المملكة.

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19:07ت م

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