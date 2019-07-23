السعودية اليوم / "مبادرة تراثنا ٢٠٣٠" تزور منفذ الحديثة وتتعرف على آلية العمل والطرق المتبعة في الضبط



القريات 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

زار وفد من مبادرة تراثنا ٢٠٣٠ اليوم, منفذ الحديثة بمحافظة القريات تعرف خلالها على سير العمل بالمنفذ والآلية المتبعة في التفتيش والمعاينة للبضائع من قبل المفتش أو من خلال الكاميرات وآلية ضبط الممنوعات المهربة للمملكة.

وتجول الوفد في المنفذ وأقسامه التابعة, واستمع لشرح مفصل من المدير العام لجمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني, عن مراحل تطور الجمرك, والدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة بالوسائل التقنية الحديثة التي أسهمت في تسهيل آلية تفتش البضائع والمركبات, منوهاً بالدور الذي يبذله العنصر النسائي في هذا الجانب, كما اطلع على آلية عبور السيارات والحافلات والشاحنات وتفتيشها وإعطاء التصاريح، وفحص المركبات المشتبه بها عن طريق وسائل الفحص الإشعاعي وكيفية اكتشاف المضبوطات في السيارات المشتبه بها.

وتوجه وفد مبادرة تراثنا 2030 بعد ذلك إلى المعرض النموذجي الأول على مستوى الجمارك, الذي خصص لعرض المضبوطات من المخدرات والمتفجرات والمواد المقلدة والمغشوشة وغيرها من المضبوطات, حيث استمعوا لشرح من المسؤولين عن الطرق والوسائل التي يتبعها المهربين في ذلك.

اطلع الوفد على آلية التعامل مع الوسائل الحية (الكلاب) المدربة على اكتشاف المتفجرات والمخدرات, واستمعو لشرح من قبل رئيس الوسائل خمسان الخمسان عن كيفيه تدريب الكلاب وجاهزيتها لاكتشاف المضبوطات.

من جهته أوضح مشرف الوسيلة بندر الرويلي, أنه يتم تدريب الوسائل الحية بعمر صغير لمدة أربعه أشهر على التعامل مع المتفجرات والمخدرات ويستفاد منها لمدة عشر سنوات، مبيناً أنه يتم تقديم العنايه الطبية والرعاية الخاصة لها.

مما يذكر أن مبادرة تراثنا 2030 التي أطلقتها الباحثة الإدارية نورة الرشيد تهدف إلى جمع التراث من مختلف مناطق المملكة والتعريف بتراث كل منطقة وما تحويه من معالم تراثية ومتاحف, كما تهدف إلى تقليص الفجوة بين القيادات الرسمية والغير رسمية لتدفق المعلومات التراثية وترشيد اتخاذ القرار في دمج التراث بالحاضر ورفع كفاءه آداء عمل المتاحف والمرشدين السياحيين.

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18:49ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.