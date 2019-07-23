السعودية اليوم / الجيش الليبي يواصل عملياته العسكرية جنوب العاصمة وسط تقدم في عدة محاور



طرابلس 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

تواصل قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، تقدمها بجميع المحاور جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد مسؤول المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، في تصريح صحفي، أن قوات الجيش أحرزت تقدما في نقاط جديدة، لافتًا إلى أن الاشتباكات مستمرة منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم.

وقال الخرطوش، إن "وحدات اللواء 73 مشاة والكتيبة 127 مشاة تقوم بتضييق الخناق أكثر على تمركزات العدو خلف النقلية وتمركز بالقرب من طريق الاصفاح مع استهداف آليات وغنائم 3 آليات وأسير بين أيدي أفراد القوات المسلحة".

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18:48ت م

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