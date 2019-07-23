السعودية | ولي العهد يستقبل رئيس وزراء جمهورية اليمن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل رئيس وزراء جمهورية اليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء لجمهورية اليمن، وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها.

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