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هكذا تميز بين النظارات المقلدة والأصلية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّرت وزارة الصحة من ارتداء النظارات المقلدة التي قد تتسبب بضعف النظر والصداع وجفاف العين.
ونشرت وزارة الصحة “إنفوجرافيك” وضحت فيه الفرق بين النظارات التقليدية والنظارات الأصلية.
وبيّنت الصحة أن النظارات الأصلية تتميز بأنها مريحة للعين وآمنة للاستخدام، كما أن لها دوراً كبيراً في حماية العين، منوهةً إلى أن اسمها يكون منقوشاً ومحفوراً من الداخل، كما يظهر اسم الماركة على العدسات عند تعرّضها للضوء.
كما توفّر النظارات الأصلية حماية بنسبة 100% من الأشعة فوق البنفسجية، فضلاً عن حصول المشتري على كارت ضمان ورقم تسلسلي عند شرائها من الوكلاء المعتمدين.
وأوضحت وزارة الصحة أن النظارات المقلدة تسبّب ضعف النظر والصداع وجفاف العين، حيث إنها لا توفر حماية كافية من الشمس ومصنعة من معادن رخيصة، فضلاً عن كون المفاصل غير محكمة وغير مريحة ولا تمنع الأشعة المنعكسة والأشعة البنفسجية.
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