- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
يزور مدينة البندقية كم هائل من البشر الذين يتوجهون في الموسم السياحي، ويقدر بنحو 60 ألف شخص يومياً، مما اضطر السلطات إلى تشديد القوانين أكثر فأكثر؛ حماية للسكان ومعالم المدينة وبيئتها، وفق "يورونيوز".
تشير الأرقام إلى أن 30 مليون شخص يزورون البندقية كل عام تقريباً، وهو ما شكّل ارتفاعاً بنسبة 10 بالمائة عن العقد الأخير، فيما يبلغ عدد سكانها 50 ألفاً فقط، وأنشأت شرطة المدينة وحدة مراقبة تعتمد على 150 كاميرا في المدينة، وهي عبارة عن مركز أمني يحدد متى يسمح أو يوقف تدفق السياح إلى داخلها.
ومؤخراً أصدرت السلطات قراراً بمنع صنع القهوة بالبندقية باستخدام مواقد الغاز، وخاصة القهوة التركية والعربية، وكان سائحان قد فُرضت عليهما غرامة 950 يورو بما يعادل أربعة آلاف ريال سعودي؛ بسبب القهوة بالقرب من جسر ريالتو الشهير ولم تتردد الشرطة بترحيل السائحين بعد ذلك.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 06:33 PM
يزورها 30 مليون شخص كل عام تقريباً
يزور مدينة البندقية كم هائل من البشر الذين يتوجهون في الموسم السياحي، ويقدر بنحو 60 ألف شخص يومياً، مما اضطر السلطات إلى تشديد القوانين أكثر فأكثر؛ حماية للسكان ومعالم المدينة وبيئتها، وفق "يورونيوز".
تشير الأرقام إلى أن 30 مليون شخص يزورون البندقية كل عام تقريباً، وهو ما شكّل ارتفاعاً بنسبة 10 بالمائة عن العقد الأخير، فيما يبلغ عدد سكانها 50 ألفاً فقط، وأنشأت شرطة المدينة وحدة مراقبة تعتمد على 150 كاميرا في المدينة، وهي عبارة عن مركز أمني يحدد متى يسمح أو يوقف تدفق السياح إلى داخلها.
ومؤخراً أصدرت السلطات قراراً بمنع صنع القهوة بالبندقية باستخدام مواقد الغاز، وخاصة القهوة التركية والعربية، وكان سائحان قد فُرضت عليهما غرامة 950 يورو بما يعادل أربعة آلاف ريال سعودي؛ بسبب القهوة بالقرب من جسر ريالتو الشهير ولم تتردد الشرطة بترحيل السائحين بعد ذلك.
، تحذير للسعوديين.. 4000 ريال غرامة والترحيل لمن يصنع القهوة بالغاز يالبندقية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير للسعوديين.. 4000 ريال غرامة والترحيل لمن يصنع القهوة بالغاز يالبندقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.