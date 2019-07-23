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تحتفل وزارة الدفاع متمثلةً بالقوات البحرية الملكية السعودية غداً، بإنزال الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في مدينة شيربورغ الفرنسية، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وعدد من المسؤولين العسكريين من الجانب السعودي والفرنسي.
وتشتمل الاتفاقية مع شركة CMN على تصنيع 39 زورقاً سريعاً، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 06:18 PM
للقوات البحرية الملكية السعودية.. غداً
تحتفل وزارة الدفاع متمثلةً بالقوات البحرية الملكية السعودية غداً، بإنزال الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في مدينة شيربورغ الفرنسية، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وعدد من المسؤولين العسكريين من الجانب السعودي والفرنسي.
وتشتمل الاتفاقية مع شركة CMN على تصنيع 39 زورقاً سريعاً، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.
، وزارة الدفاع تحتفل بتدشين الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في فرنسا ،
المصدر : الخليج 365
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