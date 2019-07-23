محمد بن مسعود - الدمام - عبّر عن تعازيه للمتوفين في حريق كيودو متمنياً للمصابين الشفاء أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم برئيس وزراء اليابان السيد شينزو آبي.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تعزيته لرئيس الوزراء الياباني ولأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. 23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 06:08 PM عبّر عن تعازيه للمتوفين في حريق كيودو متمنياً للمصابين الشفاء Advertisements ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم برئيس وزراء اليابان السيد شينزو آبي.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تعزيته لرئيس الوزراء الياباني ولأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. الكلمات المفتاحية ، ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان ،

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