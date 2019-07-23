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شهدت المحافظات الجبلية بمنطقة جازان هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة فيما شهد عدد من المحافظات الساحلية موجة غبار شديدة حدت من الرؤية، وأجبرت قائدي المركبات على الطريق الدولي على التوقف بعد أن انعدمت الرؤية تمامًا.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جازان، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، مهيبة بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات،
ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه والمجازفة ودخول الأودية، والمخاطرة بقطع مياه السيول.
23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440 06:01 PM
فيما دعا "المدني" إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة
شهدت المحافظات الجبلية بمنطقة جازان هطول أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة فيما شهد عدد من المحافظات الساحلية موجة غبار شديدة حدت من الرؤية، وأجبرت قائدي المركبات على الطريق الدولي على التوقف بعد أن انعدمت الرؤية تمامًا.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جازان، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، مهيبة بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات،
ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه والمجازفة ودخول الأودية، والمخاطرة بقطع مياه السيول.
، الغبار والأمطار يجتاحان محافظات جازان.. والجهات المعنية تستنفر ،
المصدر : الخليج 365
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