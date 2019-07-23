دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمُهرِّب مواد محظورة بمنطقة تبوك

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنّه تمَّ القبض على المدعو عبدالعزيز بن سلامة بن محسن الحويطي (سعودي الجنسية) لدى تهريبه كميةً من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام بما نسب إليه.

وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وأكدَّت «الداخلية»، في البيان، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذِّرةً كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.