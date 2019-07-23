السعودية اليوم / السلطات الليبية تعثر على 8 جثث متحللة لمهاجرين في سرت



طرابلس 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

عثر خفر السواحل الليبية على ثمانية جثث لمهاجرين غير شرعيين اليوم في شاطئ البحر بضواحي مدينة سرت.

وقال مصدر أمني في سرت، وفقاً لوسائل إعلام محلية، أن الجثث وجدت في حالة تحلل، مشيرًا إلى أن نيابة سرت بدأت تحقيقاتها لمعرفة ظروف موت هؤلاء المهاجرين، واتخاذ إجراءات التصريح بالدفن.

ويلقى العشرات من المهاجرين حتفهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، إذ أفادت المنظمة الدولية للهجرة، في بيان سابق، بأن نحو 683 مهاجرًا ولاجئًا ماتوا غرقًا في مياه البحر، منذ مطلع العام الجاري.

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18:37ت م

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