السعودية اليوم / نادي الحي بتعليم شرورة ينفذ عدداً من الأنشطة



نجران 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

نفذت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، ممثلة في نادي الحي، خلال هذا الأسبوع، عدداً من البرامج والدورات وذلك ضمن برنامج "إجازتي 4".

وأوضحت الإدارة، أن البرنامج أقام ضمن المسار التطوعي وبمشاركة 22 متطوعاً فعالية نظافة الحدائق العامة، ودورة أساسيات لعبة تنس الطاولة ضمن المسار الترفيهي، كما نفذ المسار التدريبي لطلاب النادي وعددٍ من أفراد المجتمع دورة فن التعامل مع العملاء، فيما نفذ المسار الرياضي دورة الإسعافات الأولية لإصابات الملاعب، ونفذ المسار السياحي رحلة لطلاب النادي للتعرف على تراث محافظة شرورة.

وبينت الإدارة، أن البرامج تأتي في إطار استثمار أوقات فراغ الطلاب والطالبات عبر ممارسة أنشطة تعليمية وترويحية، وتنمي شخصياتهم في الجوانب الاجتماعية والعقلية.

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18:26ت م

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