

نجران 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اليوم، عددًا من الدورات المهنية التربوية، ضمن برنامج "التدريب الصيفي المهني" لشاغلي الوظائف التعليمية بالمنطقة.

وأبان المتحدث الرسمي بتعليم نجران، جابر مدخلي أن البرنامج نفذ اليوم دورة التعلم النشط في مناهج الرياضيات، بمركز الأمير مشعل للتدريب ودورة التعلم بالاستقصاء بمركز التدريب بحبونا، واستراتجيات التعلم النشط بمركز التدريب بيدمه، كما نفذت إدارة التدريب والإبتعاث للبنات ضمن البرنامج دورة الذكاءات المتعددة وذلك بمقر الإدارة.

وأفاد مدخلي، أن البرنامج يهدف إلى بناء مهارات وظيفية جديدة عبر التحسين المستمر والتطوير المهني الذاتي، وتجويد المخرجات التعليمية، مُشيراً إلى أن عدد المسجلين في برنامج "التدريب الصيفي المهني" بلغ أكثر من 1298 معلمًا ومعلمة.

//انتهى//

18:06ت م

0191





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم نجران ينفذ عدداً من دورات التدريب الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.