السعودية اليوم / وزارة الدفاع تحتفل بتدشين الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في فرنسا للقوات البحرية الملكية السعودية غدًا



شيربورغ 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

تحتفل وزارة الدفاع متمثلةً بالقوات البحرية الملكية

وتشتمل الاتفاقية مع شركة CMN على تصنيع 39 زورقًا سريعًا، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

// انتهى //

17:48ت م

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شيربورغ 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واستحتفل وزارة الدفاع متمثلةً بالقوات البحرية الملكية السعودية غدًا, بإنزال الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في مدينة شيربورغ الفرنسية, بحضور معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي, وعدد من المسؤولين العسكريين من الجانب السعودي والفرنسي.وتشتمل الاتفاقية مع شركة CMN على تصنيع 39 زورقًا سريعًا، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة.ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.// انتهى //17:48ت م0188

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.