السعودية اليوم / مدير جامعة الملك عبدالعزيز يُدشن حملة التعريف بخدمة "بياناتي"



جدة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

دشّن معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، أمس الحملة الجامعية لتعريف موظفي وموظفات الجامعة بخدمة "بياناتي الوظيفية" ، إحدى الخدمات الرقمية التي أتاحتها وزارة الخدمة المدنية للقطاعات الحكومية ، الهادفة لتحديث بيانات موظفي الجامعة التابعين لنظام الخدمة المدنية ، بحضور وكيل الجامعة المكلف الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني ، وعدد من القيادات بعمادة تقنية المعلومات والإدارة العامة لشؤون الموظفين .

وأشاد الدكتور اليوبي ، بالتعاون الوثيق لوزارة الخدمة المدنية مع جامعة الملك عبدالعزيز في تنفيذ المبادرات والأعمال المطلوبة والتي تتسق مع توجهات رؤية المملكة 2030 ، ومنها العمل على تنفيذ خدمة "بياناتي الوظيفية" التي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات موثقة وسليمة ، عاداً الخدمة إحدى الأدوات التي تبني عليها الدولة -أيدها الله- خططها لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة .

وأكد معاليه أهمية تحديث بيانات جميع منسوبي الجامعة عبر الخدمة المتوفرة عبر منصة "أنجز" لجامعة الملك عبدالعزيز للخدمات الإلكترونية ، وتم ربطها لتسهيل وتسريع عملية تحديث الموظف لبياناته ، للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الخدمة المدنية .

يُذكر أن الجامعة سخرت كل الإمكانات التقنية والإدارية والإعلامية لتسهيل عملية تحديث البيانات وشجعت جميع الموظفين والموظفات والمبتعثين خارج المملكة لتحديث بياناتهم من خلال عدة طرق ومنها ربط التحديث مع الخدمات الإلكترونية بنظام أنجز ، كما تقدم الدعم الفني والتقني على مدار الساعة .

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17:47ت م

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