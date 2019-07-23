السعودية اليوم / إدارة تعليم صبيا تحتفي بختام برامجها وأنشطتها الصيفية



صبيا 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليه 2019 م واس

احتفت إدارة تعليم محافظة صبيا اليوم ، بالشركاء والعاملين والعاملات ضمن برامج وأنشطة صيف الإدارة للعام الحالي , بحضور وكيل محافظة صبيا إبراهيم بن مديني عتودي , وذلك على مسرح الإدارة.

وبدء الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى مدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي كلمة أكد فيها حرص الإدارة على تنفيذ العديد من البرامج الصيفية , عبر أربعة مسارات رئيسة شملت مشروع إجازتي في نسخته الرابعة والذي شمل 1450 برنامجاً، احتضنها 37 نادياً من الأندية الموسمية وأندية الحي، وذلك في إطار سعي الإدارة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وترسيخ القيم الإيجابية في جيل المستقبل، وإكسابهم المعارف التي تؤهلهم للقيادة وذلك بمشاركة 10000 آلاف طالبٍ وطالبة , وبرامج التدريب الصيفي الذي تضمن تنفيذ 175 برنامجاً، مستهدفة 3450 متدرباً ومتدربة , إضافة لـ 29 برنامجاً لتدريب المعلمين الجدد , وبرامج تسريع الذي استفاد منه قرابة 3000 آلاف طالبٍ وطالبة.

وأضاف الحازمي أنه وفي إطار جهود القيادة الحكيمة للقضاء على الأمية في المجتمع؛ وخفض معدلاتها إلى أقصى حدٍّ ممكن فقد مكنت وزارة التعليم ممثلة بإدارة تعليم صبيا 1000 دارسٍ ودارسة بالحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمحافظة العيدابي، من الدراسة في 28 مركزاً لمحو الأمية، والاستفادة من الحملة التي نفذت بمشاركة عدة الجهات الحكومية والخيرية.

ونوه مدير تعليم بما حظيت به مسارات الإجازة الصيفية بالإدارة للعام الحالي من إشراف ومتابعة معالي الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وقيادات التعليم بالوزارة , معرباً عن شكره لمنسوبي تعليم صبيا وشركاء فعاليات صيف تعليم صبيا بجميع مساراته سائلا الله للجميع التوفيق والسداد.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات , تسليم الجوائز والشهادات للمشاركين والمشاركات والداعمين لتلك الفعاليات.

//انتهى//

17:41ت م

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