حج / مخيم دعوي لاستقبال حجاج دول الخليج بمدينة الحجاج في السيح



السيح 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج، استعدادتها للمشاركة في مدينة الحجاج بمدينة السيح وذلك ضمن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لموسم الحج لهذا العام.

وأنهت الإدارة تجهيز مخيم دعوي يعنى بخدمة حجاج بيت الله الحرام يتم من خلاله توزيع المصاحف والكتب والمطويات الخاصة بموسم الحج ، وإرشاد الحجاج والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم فيما يتعلق بالحج ، وتم تجهيز مصلى المدينة بالفرش والمصاحف.

ووقف مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج الشيخ نواف الشمري هذا الأسبوع على آخر الاستعدادات لاستقبال أفواج الحجاج القادمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الحجاج الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة السيح .

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17:34ت م

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