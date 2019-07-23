

الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في مقر الهيئة اليوم, وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإمارتي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أحمد بن عبدالرحمن الجرمن.

وبحث الجانبان العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وآفاق تعزيز التعاون والتشاور بينهما،خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

واستعرض العيبان خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

فيما استعرض الوفد جهود دولة الإمارات في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان المختلفة.

// انتهى //

17:12ت م

0180





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العيبان يستقبل مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإمارتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.