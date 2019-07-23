السعودية | ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء اليابان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:49 مساءً, 23 يوليو 2019 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم بدولة رئيس وزراء اليابان السيد شينزو آبي.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعزيته لرئيس الوزراء الياباني ولأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

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