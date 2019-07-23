شكرا لقرائتكم ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في ضحايا حريق كيودو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-23 ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في ضحايا حريق كيودو متابعات الخليج 365 - واس أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم بدولة رئيس وزراء اليابان السيد شينزو آبي.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعزيته لرئيس الوزراء الياباني ولأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.









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