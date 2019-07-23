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جامعة القصيم تعلن نتائج القبول لـ 5 برامج ماجستير
متابعات الخليج 365 - القصيم
أعلنت جامعة القصيم، بالتعاون مع جامعة المستقبل، عن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا “الماجستير” التي تم طرحها مؤخرًا أمام الراغبين في الدراسة بالفترة المسائية في مقر جامعة المستقبل بمدينة بريدة، حيث بلغ عدد المرشحين ١٢٢ طالبًا وطالبة في خمسة برامج دراسات عليا.
وكانت الجامعة قد أعلنت عن فتح باب القبول في 5 برامج للدراسات العليا وهي: برنامج ماجستير الأنظمة، وماجستير المعلوماتية، وماجستير الاقتصاد، بالإضافة إلى ماجستير الرياضيات، وماجستير إدارة الأعمال، حيث تم التقديم من خلال موقع جامعة القصيم الإلكتروني، وذلك خلال الفترة 1 – 10 ذي القعدة 1440هـ، الموافق 4 – 13 يوليو 2019م، ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر الرابط التالي: (هنا)
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